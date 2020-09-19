Москва, , 19:43 — REGNUM Параметры нового режима НДД (налог на добавленный доход) — результат компромисса нефтяных лоббистов и Минфина. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году. По замыслу, бюджет РФ должен был ни проиграть, ни выиграть от новых правил игры (как и нефтяники). Эксперимент прошел и эксперты Минфина обнаружили, что это не так: параметры создали перекос в пользу нефтяников — бюджет в результате недополучил 200 млрд рублей в 2019 и 2020гг. Сейчас идет донастройка режима, через корректировку одного из параметров — это принесет бюджету дополнительно 97,3 млрд рублей только в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что средства, полученные от повышения налога на добычу полезных ископаемых до 15% на доходы более 5 млн рублей, будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

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