Москва, , 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

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Во многом повышение налогов обусловлено беспрецедентными мерами поддержки в результате введения ограничительных мер при распространении коронавирусной инфекции. Большая часть этих мер была анонсирована в рамках антикризисных пакетов весной и летом этого года.

Отметим, что развитие IT-отрасли является мировым трендом, поскольку именно эта отрасль может повысить эффективность и снизить издержки во всей экономике.

Таким образом, государство, поддерживая IT-компании, рассчитывает на большие мультипликативные эффекты.

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