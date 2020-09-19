Москва, , 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на добычу полезных ископаемых) для российских компаний до 15% на доходы более 5 млн рублей позволят получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

Допдоходы от этой меры в размере 190 млрд рублей будут целевым образом направлены на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями.

Кроме того, данные средства будут направлены на закупку дорогостоящих лекарств, техники, а также на средства реабилитации и на осуществление высокотехнологичных операций.

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