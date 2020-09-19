Москва, , 16:57 — REGNUM Размещение терминалов экспресс-зарядки на территории городов подстегнет продажи электромобилей в России. Об этом сообщил журналист Пётр Баканов изданию «НьюИнформ».

По мнению эксперта, причиной малой распространенности электрокаров в России является неразвитая инфраструктура. Людям банально сложно найти способ зарядить свою машину в городе.

«Зарядная инфраструктура в России находится пока в зачаточном состоянии», — заявил журналист.

Помимо данной проблемы, барьером на пути к покупке нового электромобиля, по мнению Баканова, является его цена. По его словам, новые электрокары стоят слишком дорого.

Эксперт утверждает, что развитие необходимой инфраструктуры приведет к росту продаж экотранспорта, что, в свою очередь, благоприятно повлияет на экологическую ситуацию в городах. А бюджетные электромобили Баканов предложил искать у представителей китайского автомобильного рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стали известны результаты исследования, проведенного Европейским лизинговым фондом. Согласно собранным данным, выяснилось, что в Польше увеличивается спрос на электромобили.