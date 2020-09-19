Ташкент, , 14:57 — REGNUM 18 сентября под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам совершенствования систем питьевого водоснабжения и канализации, а также — подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Отопление Josh Wedin

В связи с тем, что в нынешнюю зиму ожидается, что температура воздуха будет на два-пять градусов ниже, чем в прошлом году, правительству республики поручено принять отдельные нормативные акты по подготовке к отопительному сезону в двенадцати районах столицы Узбекистана, Каракалпакстане и областях в соответствии с реальной ситуации на местах.

В качестве ответственного за организацию подготовки к отопительному сезону в районах Ташкента определен глава правительства, в других регионах — его первый заместитель. В первую очередь работы по подготовке к отопительному сезону будут начаты в 56 районах и городах со сложной ситуацией.

В связи с этим была поставлена задача до 1 ноября окончить подготовку к сезону более трех тысяч многоэтажных домов, нуждающихся в ремонте. Также необходимо выполнить капитальный ремонт 131 объекта социальной сферы, текущий ремонт трех тысяч объектов. Также рассмотрена готовность к осенне-зимнему периоду медицинских и образовательных учреждений.

Отмечено, что на предстоящий отопительный сезон понадобится шесть миллионов тонн угольной продукции, в связи с чем были определены меры по заготовке резервов и доставке угля. В районы с недостаточным доступом к природному газу акционерному обществу «Худудгазтаъминот» поручено доставить 385 тысяч тонн сжиженного природного газа.

Предполагается, что в текущем отопительном сезоне на 7,5% по сравнению с прошлым годом в стране возрастет спрос на электроэнергию. Для стабильной работы сетей была отмечена важность обеспечения тепловых электростанций природным газом и мазутом, ремонта линий электропередач, подстанций и трансформаторов.