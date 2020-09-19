Липецк, 19 сентября 2020, 13:53 — REGNUM Инициатива о единовременных выплатах выпускникам вузов — всего лишь одна из попыток «удержать» молодёжь в профессии, в которой они после окончания учёбы могут разочароваться. Как сообщает ИА REGNUM, такое мнение высказал доктор политических наук, профессор кафедры философии и социальных наук Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Александр Скиперских, комментируя инициативу депутата Госдумы Федота Тумусова («Справедливая Россия») о «студенческом капитале».
По мнению Александра Скиперских, единовременная выплата не решит этой проблемы, потому что решать её нужно комплексно.
Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») внёс законопроект, который предполагает установление выплат выпускникам вузов после окончания учёбы в 500 тысяч рублей, а выпускникам ссузов — в 250 тысяч рублей. Использовать деньги можно будет только после получения диплома и на определенные цели — например, на аренду жилья, оплату проезда или открытие бизнеса.
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