Судогда, Владимирская область, , 13:50 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил жалобы на ремонт моста через реку Войнингу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

На ремонт моста было направлено около 19 млн рублей. Работы начались в апреле. По словам местных жителей, подрядчик разобрал дорогу, поставил светофор, и на этом активность закончилась.

За 4,5 месяца указанные в контракте работы выполнены только на 19%, хотя одна сторона моста должна быть сдана к 25 ноября. Отставание от календарного графика составляет почти месяц. Всё это время местные жители жалуются на возникающие у моста пробки — из-за ремонта было организовано реверсивное движение.

В августе с подрядчика уже потребовали неустойку за отставание от графика, но работы с тех пор так и не активизировались.

«По результатам вчерашней инспекции я поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить завершение работ на ремонтируемой стороне моста до конца года (пусть решают с субподрядом), а на встречной полосе — в 2021 году без единого дня задержки. Под личную ответственность директора департамента», — написал Владимир Сипягин.