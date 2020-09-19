Судогда, Владимирская область, 19 сентября 2020, 13:50 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин получил жалобы на ремонт моста через реку Войнингу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
На ремонт моста было направлено около 19 млн рублей. Работы начались в апреле. По словам местных жителей, подрядчик разобрал дорогу, поставил светофор, и на этом активность закончилась.
За 4,5 месяца указанные в контракте работы выполнены только на 19%, хотя одна сторона моста должна быть сдана к 25 ноября. Отставание от календарного графика составляет почти месяц. Всё это время местные жители жалуются на возникающие у моста пробки — из-за ремонта было организовано реверсивное движение.
В августе с подрядчика уже потребовали неустойку за отставание от графика, но работы с тех пор так и не активизировались.