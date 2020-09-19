Киев, , 11:11 — REGNUM Украина в настоящий момент готова к наступающему осенне-зимнему отопительному сезону на 90%.

Об этом было заявлено вечером 18 сентября на заседании Антикризисного энергетического штаба при участии премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Шмыгаль заявил, что есть все условия для того, чтобы на Украине семьи, детские сады, школы и больницы зимой были обеспечены теплом.

Участники совещания подчеркнули наличие стабильно высоких запасов топлива на ТЭС и ТЭЦ, а также рекордные запасы газа в распоряжении Украины. Премьер не стал комментировать, смогут ли украинцы позволить себе покупать газ, ведь только в сентябре без всяких видимых причин «Нафтогаз» взвинтил цену на топливо сразу на 45% по сравнению с уровнем августа.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 15 сентября в районе поселка Чабаны (Киевская область) прорвало магистральную газовую трубу. Взрыв был вызван разгерметизацией магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм.