Алушта, Крым, , 10:54 — REGNUM Власти курортного города Алушта в Республике Крым приняли решение о введении ограничений на подачу воды, сообщили в пресс-службе администрации города.

С предложением о введении ограничений и режима повышенной готовности выступил Алуштинский филиал ГУП РК «Вода Крыма», в связи с сокращением запасов воды в Изобильненском водохранилище до 3,8 млн кубометров и отсутствием осадков, которые бы пополнили природные резервуары.

«С 23 сентября с 23:00 до 05:00 снизить давление в системах водоснабжения в Алуште, поселке городского типа Партенит и селе Малый Маяк», — говорится в решении комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС города. В ночное время в городе также вводится ограничение на работу автомоек, бань, саун.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на водоснабжение действуют в столице Крыма Симферополе с августа, в настоящее время вода подаётся по графику — два часа в утреннее время и два часа в вечернее.