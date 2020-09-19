Москва, , 10:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении сказано, что правительство одобряет проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году» и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году».

В законопроект включены положения, касающиеся новых нормативов зачисления доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации о повышении на два процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год.

Правительство готов внести законопроект в Государственную думу в установленном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин считает, что составленный бюджет сможет обеспечить финансирование всех обязательств государства и стабильность бюджетной системы. Также бюджет позволяет поддержать экономику в период восстановления и будет содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин.