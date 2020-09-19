Токио, , 08:48 — REGNUM Японские производители молока переходят на картонные коробки с пластиковыми крышками в целях снижение риска распространения коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Так, объясняют производители, можно избежать контакта с поверхностью, которая соприкасается с молоком.

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19, респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, распространяется через капли, которые образуются, когда человек кашляет, чихает или говорит. Эти капли могут оставаться на поверхностях вещей. И люди, которые касаются таких вещей, а затем дотрагиваются до глаз, носа или рта, могут заразиться.

Компании Megmilk Snow Brand и Meiji Holdings перешли на 900-миллилитровые картонные коробки с завинчивающейся крышкой, вместо 1000-миллилитровых коробок без крышки.

Новые картонные коробки пользуются спросом у пожилых людей, которые считаются более уязвимыми для вируса и которые также являются основными покупателями молока.

Однако некоторые потребители считают переход на новый продукт маркетинговым ходом, скрывающим за собой подорожание молока, поскольку при прежней цене объём продукта сократился на 100 мл. Представитель Megmilk заявила, что объём был сокращён, чтобы цена оставалась неизменной, несмотря на добавленную стоимость продукта за счет усовершенствования упаковки.

В то время как во всем мире большинство картонных коробок имеют пластиковые крышки, в Японии примерно 90% картонных коробок без крышек.

Это связано с тем, что после краха экономики «мыльного пузыря» в 1990-х годах японские компании сократили затраты и не смогли перейти на использование оборудования, выпускающего коробки нового типа.

Nippon Paper Industries ожидает, что в Японии годовые продажи машин для изготовления картонных коробок с крышками увеличатся вдвое к марту 2021 года, и достигнут $95,3 млн через пять лет.