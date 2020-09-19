Тегеран, , 08:07 — REGNUM Нефтяное месторождение Азар находится на грани достижения производственного потенциала в 65 000 баррелей нефти в сутки с использованием вспомогательных мощностей центрального перерабатывающего предприятия.

По данным представителя компании Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC) Кейвана Ярахмади, являющегося руководителем проекта разработки нефтяного месторождения Азар, с успешным вводом в эксплуатацию специальных поездов и вспомогательных объектов, а также при добыче нефти с требуемыми техническими характеристиками качества проект находится на грани достижения своей запланированной производственной мощности.

«В ближайшее время будет проведено SAT-тестирование системы учета сырой нефти на совместном месторождении, и начнутся производственные испытания ориентировочной добычи на этом месторождении. Конечной целью разработки этого месторождения является выход на суточную мощность добычи 65 000 баррелей сырой нефти», — отметил Ярахмади.