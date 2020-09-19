Тегеран, , 08:24 — REGNUM 18 сентября посол Ирана в Баку Аббас Мусави и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече обсудили вопросы развития двусторонних отношений и комплексного расширения экономического сотрудничества. Об этом сообщили иранское агентство IRNA.

Стороны также рассмотрели последние события на международной арене и текущее состояние двусторонних отношений, особенно в области развития экономики, торговли и совместных проектов, а также пути дальнейшего расширения связей между двумя дружественными странами.

Кроме того, представители двух стран обсудили тему вызовов и угроз региональному миру, а также способы противодействия им. Стороны выразили готовность и в дальнейшем содействовать друг другу в вопросах поддержания безопасности в регионе и мире в целом.

В ходе двухчасовой встречи Мусави и Мустафаев также рассмотрели существующие препятствия на пути расширения совместного экономического сотрудничества между двумя странами.