Киев, , 05:48 — REGNUM Разрушение газотранспортной системы (ГТС) Украины начнут США, если проект «Северный поток — 2» будет заблокирован, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, сообщает пресс-служба этой политической организации.

Юрий Загородний «Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока — 2», наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни».

По словам парламентария, Вашингтон намерен захватить газовый рынок ЕС и для этого старается вытеснить Россию, пытаясь остановить строительство Nord Stream 2. Загородний полагает, что майдан 2014 года на Украине был организован США не только для достижения политических целей и американские власти также хотели продвинуть свои экономические интересы.

Кроме того, депутат добавил, что ресурс ГТС Украины почти выработан, о чем свидетельствует недавняя авария на магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Бундестаг отклонил голосование по остановке проекта «Северный поток — 2» на территории Германии.

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