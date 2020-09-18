Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Министерство сельского хозяйства США 18 сентября объявило о планируемом выделении американским сельхозпроизводителям $14 млрд по программе помощи в связи с эпидемией COVID-19.

«Мы прислушались к отзывам, полученным от фермеров, владельцев ранчо и сельскохозяйственных организаций о воздействии пандемии… и разработали программу, чтобы лучше удовлетворить потребности пострадавших» , — сказано в заявлении министра сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Это уже второй крупный пакет помощи фермерам США — в апреле 2020 года было объявлено о предоставлении пакета на $19 млрд, из которых выделены к настоящему моменту около $10 млрд.

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