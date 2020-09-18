Берн, , 23:24 — REGNUM Швейцарский банк UBS прогнозирует увеличение цены нефти Brent к середине 2021 года до $55 за баррель, 18 сентября сообщает агентство Reuters.

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Аналитики UBS уверены, что сокращение добычи стран ОПЕК+ и постепенное восстановление мировой экономики уже к концу текущего года приведут к появлению дефицита предложения на мировом нефтяном рынке.

Согласно прогнозу банка, уже в IV квартале 2020 года средняя цена нефти Brent будет составлять $45 за баррель, а к концу II квартала 2021 года марка поднимется до $55 за баррель.

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