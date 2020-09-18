Тюмень, , 20:32 — REGNUM В Тюмени проданы 100% акций муниципальной гостиницы «Колос». Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Известно, что пятиэтажную гостиницу «Колос» департамент имущественных отношений Тюмени пытался продать с апреля 2018 года. Но торги четыре раза признавались несостоявшимися из-за отсутствия желающих её приобрести.

По информации Znak.com, пакет акций АО «Гостиница «Колос» продан за 66,84 млн рублей предпринимателю Ирине Юниной. Тогда как его начальная стоимость составляла 133,68 млн рублей.

Напомним, в тюменскую гостиницу «Колос» обычно размещают погорельцев или жителей авариек, которых приходится расселять в экстренном порядке.