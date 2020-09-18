Москва, , 20:16 — REGNUM Снижение ВВП России в августе замедлилось до 4,3% в годовом выражении с 4,6% месяцем ранее. Об этом говорится в опубликованном 18 сентября обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

За период с января по август 2020 года ВВП страны, по оценке ведомства, снизился на 3,6% в годовом выражении.

В обзоре отмечается, что «поддержку восстановлению оказало улучшение показателей добывающего комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве».

В частности, снижение добычи полезных ископаемых в августе замедлилось до11,8% в годовом выражении с15,1% в июле, что, как отмечается, произошло «после планового смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с 1 августа».

Рост выпуска продукции сельского хозяйства в августе ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4% месяцем ранее за счёт высоких показателей сбора зерновых и зернобобовых культур, а также сохранения позитивной динамики в животноводстве.

Сообщается также, что оценка снижения ВВП за июль была скорректирована на 0,1 процентного пункта с учётом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности. Ранее спад ВВП в июле оценивался в %4,7 в годовом выражении.