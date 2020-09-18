Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM Санкт-Петербург и Мурманская область займутся развитием экологического туризма.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного, глава северной столицы Александр Беглов и губернатор Заполярья Андрей Чибис провели рабочую встречу на форуме «Доступная Арктика».

«Главы регионов среди наиболее перспективных направлений сотрудничества назвали туризм, в том числе экологический, здравоохранение, культуру, а также взаимодействие в области энергосбережения и энергетической эффективности, развития предпринимательства», — сообщили в пресс-службе.

Партнерские отношения регионов развиваются не только в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах, но и в арктическом сотрудничестве. В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме был подписан протокол о взаимодействии в области освоения Арктики. Совместно с ФГУП «Атомфлот» сейчас ведется работа по организации курсирования атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом для поставки промышленной продукции в восточные регионы и рыбной продукции — в северо-западный регион.

В прошлом году начали развивать взаимодействие Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Мурманский арктический государственный университет.