Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Запрет на скачивание в США китайских приложений WeChat и TikTok начинает действовать 20 сентября 2020 г., сообщает 18 сентября минторг Соединённых Штатов.

Мобильное приложение TikTok

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено «любое оказание услуг по распространению и сопровождению» WeChat и TikTok.

Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины. Распространяется указ и на «любое оказание услуг» через WeChat «c целью перевода денег или обработки платежей» на американской территории.

Кроме того, с 20 сентября для мессенджера WeChat запрещается предоставлять услуги интернет-хостинга, которые позволили бы ему работать в Соединённых Штатах. Для TikTok аналогичная мера вводится с 12 ноября.

Все эти запреты аргументируются необходимостью защиты американских национальных интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба Вашингтона с TikTok и WeChat ведётся в рамках китайско-американской торговой войны. Так, 3 июля Трамп пообещал с 15 сентября 2020 г. остановить работу TikTok в США, если его не купит Microsoft.

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