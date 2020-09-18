Амстердам, 18 сентября 2020, 19:58 — REGNUM Правительство Нидерландов ужесточит региональные «коронавирусные» ограничения в ответ на резкий рост числа новых случаев COVID-19 в стране, 18 сентября сообщает агентство Reuters.
Рютте пообещал, что правительство вскоре обнародует список «горячих точек» по COVID-19, в числе которых могут оказаться, в частности, Амстердам, Роттердам и Гаага.
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