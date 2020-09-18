18 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM Реалии коронавирусной пандемии помогли российскому производству и дистрибуции концерна Hyundai настроить свои платформы для онлайн-продаж. По мнению управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, за этим будущее: через собственный сайт компания рассчитывает дать клиенту возможность купить или взять в кредит автомобиль без необходимости приезжать в дилерский центр, предоставлять бумажные документы или как бы то ни было присутствовать лично.

«В мае мы запустили много инициатив онлайн. Это не то чтобы тактический ответ на пандемию, а естественное развитие спроса, трансформация. Мы понимаем, что совсем скоро клиент вообще не захочет приходить в шоурумы, общаться с продавцом, выбирать машины, вникать в проблематику: КАСКО, ОСАГО, проценты, лошадиные силы. Не будет этого. Сейчас есть еще поколение людей, кого это интересует — какая краска, грунтовка… Но очень сильно меняется потребитель. И это изменение произойдет не завтра, но очень быстро. Мы хотим быть максимально готовы к этому», — заявил Калицев.

Модельки автомобилей в музее на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Памятная машина с автографом Владимира Путина на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

На его взгляд, тренд онлайн-продаж автомобилей был подстегнут пандемией, но он «абсолютно объективный», и российская «дочка» корейского концерна настроена максимально диверсифицировать свои стратегии продаж.

Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Музей на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас на авторынке в России наблюдается серьезный дефицит новых автомобилей, в Hyundai прогнозируют, что такая ситуация сохранится до конца года. Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который в эти дни отмечает свое десятилетие, за август произвел более 22 тыс. автомобилей, продано было рекордное число машин — 17 тыс. 578 авто в последний летний месяц.

«Это исторический рекорд продаж Hyundai. Мы никогда так много не продавали за всю историю нашего присутствия на российском рынке. 70% этого рекорда — продукция нашего питерского завода. Это Creta в первую очередь и Solaris», — сказал Калицев.

Цех штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник за работой на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рабочий процесс в цеху штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Цех штамповки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас завод производит три модели: седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, а также седан KIA Rio. В июле 2020 года Creta стала самым продаваемым автомобилем среди всех моделей иностранных брендов в России. К 10-летию предприятия к выпуску готовят ограниченную серию Solaris в юбилейной комплектации. Ожидается, что их выпустят около шести тысяч штук.

Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кузова автомобилей в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам директора по производству «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, в сентябре петербургский завод собирается выпустить около 24 тыс. машин. В 2020-м первые полгода предприятие показало серьезное падение объемов производства из-за коронавирусных простоев и выпустило лишь 73 тыс. машин. Сейчас завод вернулся к работе, трудится в три смены на полную мощность, но, к сожалению, «больше 990 машин в сутки делать не может». «По году при любом раскладе будет больше 200 тысяч», — предполагает Казак.

Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный кондуктор в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Наращивать производительность и повышать качество автомобилей российскому заводу Hyundai Motor удается в том числе за счет повышения уровня автоматизации. Если в начале массового производства на заводе в 2011 году было установлено 111 роботов, то сейчас их количество превышает 240 единиц. Рост производительности обусловил и увеличение территории производственных помещений: с 2010 года общая площадь четырех цехов была расширена почти на 25 тыс. кв. метров — до 148 тыс. кв. метров.

С учетом парка поставщиков в процесс производства автомобилей Hyundai на северо-западе России вовлечено свыше 8 тыс. человек, в том числе более 2,4 тыс. сотрудников самого автозавода. За 10 лет их количество увеличилось почти на 1,5 тыс. человек, в том числе за счет запуска второй и третьей смен уже в 2011 году.

Процесс работы роботов в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Процесс работы роботов в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рабочий процесс в цеху сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Казак заявляет, что на заводе очень слабая текучка кадров, около 29% работников линий имеют высшее образование, поэтому могут рассчитывать на карьерный рост и нередко попадают в административное звено.

«Мы не сократили за 10 лет ни одного человека», — подчеркнул Казак.

Сотрудник за работой на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рабочий процесс в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Цех окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кузова автомобилей в цеху окраски на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Цех сварки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с пандемией коронавируса заводу пришлось изменить внутренние порядки, две недели в апреле он простаивал, затем работал в одну смену, чтобы обезопасить такое количество сотрудников. Андрей Казак убежден, что на предприятии не может возникнуть внезапный очаг COVID-19. Сегодня по приезду на работу все сотрудники проходят через КПП змейкой, по одному, каждый работник просматривается через тепловизор. Если выявляют сотрудника с температурой, его отправляют в медпункт, там перепроверяют температуру, в случае подтверждения лихорадки его удаляют с завода.

«В цехах дважды в день под запись обязательно проводим измерения температуры, если у кого-то выше 37 градусов — отправляем его домой. Ситуации, когда люди с «ковидом» массово находятся на заводе, просто исключены», — сказал Казак.

Находиться на территории завода можно только в медицинских масках, в столовой работники рассаживаются в шахматном порядке, между ними — защитные экраны. Запрещено даже разговаривать, когда маска снята. «Мы ситуацию контролируем, у нас бывали санитарные власти, они все наши действия одобряют», — заявил Андрей Казак.

Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник за работой в цеху сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник за работой в цеху сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2015 году петербургский завод Hyundai был признан одним из лучших работодателей города и страны в целом, по версии компании интернет-рекрутмента HeadHunter. В рейтинге работодателей России компания заняла 10 место, а в списке работодателей Петербурга — второе место. В 2019 году завод повторил этот результат. Кроме того, предприятие пять раз получало корпоративную награду Hyundai Motor Group и признавалось лучшим среди всех заводов Hyundai и Kia в мире, чем на петербургском производстве гордятся, особенно с учетом того, как часто звучат вопросы, лучше или хуже по качеству иномарка, собранная в РФ, по сравнению с зарубежной сборкой.

«Она точно не хуже, а в каких-то параметрах и лучше. Эти награды дают по целому ряду объективных показателей: количество отказов машин в первые три месяца эксплуатации, количество проблем в течение первого года, затраты на гарантийные ремонты, проблемы у дилеров и проблемы у потребителей. Могу сказать, что мы и в этом году между 1 и 3 местом где-то идем. Посмотрим, какой будет конец года, но хотелось бы опять стать лучшими. Могу уверенно сказать, что, если российский персонал работает на российском предприятии иностранного производителя, он совершенно точно может обеспечить качество. А зачастую еще и выше, чем материнская компания», — заявил Андрей Казак.

Напомним, решение о строительстве завода Hyundai Motor в Петербурге было принято в конце 2007 года. 21 сентября 2010 года предприятие торжественно открыли с участием президента РФ Владимира Путина и председателя Hyundai Motor Group Чон Монг Ку. За 10 лет с конвейера завода Hyundai Motor в Петербурге сошло более 2,1 млн автомобилей. Общие инвестиции в строительство и развитие предприятия превышают 1 млрд долларов.

Hyundai Creta на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Hyundai Solaris на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM Hyundai Solaris на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

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