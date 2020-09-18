Москва, , 19:50 — REGNUM Уровень безработицы в России в августе 2020 года вырос до 6,4% от экономически активного населения. Об этом говорится в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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«В августе, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,4% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится сообщении.

По этом, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 3,6 млн человек, из них 3,4 млн получали пособие по безработице.

Общая численность безработных в августе по сравнению с июлем выросла на 1,6% (на 77 тысяч человек), а в годовом выражении — на 47,6%. При этом численность официально безработных в августе выросла на 10,1% (на 333 тысячи человек), а в годовом выражении — в 5,1 раза.

Напомним, уровень безработицы в июле составил 6,3%, в июне — 6,2%, в мае — 6,1%. До этого безработицав России не превышала 6% с весны 2016 года.