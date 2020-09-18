Москва, , 19:34 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2020 года снизилась на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводятся в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Сахалин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом в годовом выражении рост реальных зарплат в июле ускорился до 2,3% с 0,6% в июне. За период с января по июль показатель вырос на 2,9% по сравнению с прошлогодним.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне, по оценке Росстата, составила 49 844 рубля, что на 4,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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