Хунань, , 19:31 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, совершающий трехдневную инспекционную поездку в центрально-китайскую провинцию Хунань, посетил в административном центре — городе Чанша — компанию Sunward, занятую производством интеллектуального оборудования. Об этом 18 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая важность указаний и рекомендаций лидера для инновационного сектора.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Осмотрев производственные мощности, Си Цзиньпин побывал на выставке продукции, где ему рассказали об успешной разработке двух сотен видов продукции с независимыми правами на интеллектуальную собственность и рядом важных преимуществ в сфере конкурентоспособности. Лидер отметил, что инновационный дух, царящий в компании, произвел на него большое и глубокое впечатление. В связи с этим глава КПК и КНР отметил особую важность инноваций и инновационной сферы в условиях нынешнего, ответственного этапа развития страны. «Важные ключевые технологии необходимо крепко держать в наших руках», — заключил Си Цзиньпин, призвав сотрудников Sunward развивать свой вклад в прогресс Китая.