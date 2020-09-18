Москва, , 19:24 — REGNUM Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года выросла до 13,5%. Об этом сообщает 18 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 миллиона человек, или 13,5% населения страны», — говорится в сообщении.

На аналогичный период 2019 года за чертой бедности находились 18,6 миллиона граждан России, или 12,7% населения страны. Таким образом, за год показатель вырос на 1,3 млн человек, или на 0,8 процентного пункта.

Как уточнили в Росстате, при расчёте использовалась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума для II квартала 2020 года — 11 468 рублей.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — указали в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что в объёме денежных доходов населения учтены 359,4 млрд рублей, выделенные правительством в рамках мер социальной поддержки населения в период пандемии. Большая их часть была предназначена семьям с детьми.

Данные меры позволили смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отметили в Росстате.

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