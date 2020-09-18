Москва, 18 сентября 2020, 19:24 — REGNUM Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года выросла до 13,5%. Об этом сообщает 18 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874
Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 миллиона человек, или 13,5% населения страны», — говорится в сообщении.

На аналогичный период 2019 года за чертой бедности находились 18,6 миллиона граждан России, или 12,7% населения страны. Таким образом, за год показатель вырос на 1,3 млн человек, или на 0,8 процентного пункта.

Как уточнили в Росстате, при расчёте использовалась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума для II квартала 2020 года — 11 468 рублей.

«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — указали в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что в объёме денежных доходов населения учтены 359,4 млрд рублей, выделенные правительством в рамках мер социальной поддержки населения в период пандемии. Большая их часть была предназначена семьям с детьми.

Данные меры позволили смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отметили в Росстате.

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