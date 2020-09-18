Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Пандемия коронавируса не повлияла на сроки запуска завода двигателей Hyundai, который строится в Петербурге. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Hyundai

Запустить новое предприятие по-прежнему планируется в октябре 2021 года. Сейчас оно активно строится на северо-западе Петербурга, рядом с функционирующим автомобильным заводом Hyundai, которому в эти дни исполняется десять лет.

Как напомнил директор по производству «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак, в перспективе новое предприятие сможет выпускать в год до 300 тысяч двигателей объемом 1,6 литра.

Строительством занимается другая «дочка» корейского концерна — «Хёндэ ВИА Рус». По словам Казака, они готовы предложить туда своих высококвалифицированных специалистов.

«Мы готовы предлагать туда подготовленных людей на более высокие позиции. Операторов мы туда точно совершенно не планируем переводить. Поскольку «ВИА» совершенно отдельная компания, связанная с нами только партнерскими отношениями, если попросят — мы можем предоставить именно людей, у которых будет какое-то продвижение. Операторов, я уверен, они сами наберут», — заключил Казак.

Предполагается, что на новом производстве будут заняты около 500 человек. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» автомобили собирают более 2 тыс. человек.

Казак выразил уверенность, что если «ВИА» наладит производство, то часть двигателей пойдет на экспорт. Сейчас петербургский завод и сам получает и коробки передач, и двигатели из Кореи, Китая, Чехии, Словакии в рамках международной кооперации в семье Hyundai.

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Добавим, прямые инвестиции в проект по строительству завода двигателей в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) составят 13,1 млрд рублей. Сегодня уровень локализации производства Hyundai в Петербурге составляет 47%. Завод двигателей строится в рамках исполнения обязательств по дальнейшей локализации производства.

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