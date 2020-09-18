Турин, Италия, , 18:54 — REGNUM Запрет на увольнения работников предприятий Италии должен быть продлен, эта мера выступает в качестве важнейшего «социального амортизатора» в условиях кризиса, заявил в пятницу, 18 сентября, глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

С марта до середины августа 2020 года увольнения в Италии запрещались во всех случаях. Это было мерой поддержки работников в условиях кризиса. С середины августа увольнять запрещается работодателям, которые в том или ином виде получают государственную поддержку.

Руководители бизнес-ассоциаций Италии, в свою очередь, просят правительство отменить этот запрет — они считают, что искусственное вмешательство в ситуацию на рынке труда приведет в итоге к банкротствам и гораздо большему числу увольнений.