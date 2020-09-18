Москва, , 18:48 — REGNUM В регионах и малых городах осталась проблема низкой маржинальности строительных проектов, которая влечёт за собой сокращение темпов строительства. Об этом ИА REGNUM заявил депутат городского собрания Сочи от «Партии роста» Дмитрий Малыхин.

«Льготная ипотека помогла сохранить объемы и темпы продаж прежде всего в жилой недвижимости, но строительная отрасль, в целом, по-прежнему нуждается в комплексных мерах поддержки. В регионах в малых городах главной проблемой была и остается низкая маржинальность проектов, которая может составлять менее 15%. При такой низкой маржинальности банки отказываются финансировать проекты, вследствие чего строительство практически останавливается. Например, в Ростовской области в небольшом городе с населением 100 тысяч человек из семи застройщиков остался только один», — сказал Малыхин.

По его словам, в более крупных городах существует другая проблема в виде трудностей в поиске подходящего земельного участка под строительство: «Различные обременения и ограничения увеличивают и без того высокую стоимость участков, которая может достигать до 100 млн рублей за гектар, прибавьте к этому проектирование, подключение к сетям и другие мероприятиям связанные с получением разрешения на строительство и выходом на площадку, станет понятно почему новые объекты сейчас строить никто не торопится. Проектное финансирование возможно только после получения разрешения на строительство и не всегда эффективно. Продолжают работать в основном те компании, у которых есть собственные ресурсы».

Малыхин подчеркнул, что после того, как в ноябре 2020 года завершится период льготной ипотеки, помощь государства строительной отрасли должна быть продолжена и усилена: «Если региональные власти помогут своевременно создавать необходимую инфраструктуру для новых участков строительства, то это может стать действенной мерой поддержки».

Депутат напомнил, что ещё одной важной проблемой остается перенос сроков сдачи объектов, связанный с ограничительными мерами и остановкой работ на большинстве объектов во время пандемии: «Вынужденный перенос сроков сдачи объектов приведёт увеличению издержек и штрафным санкциям по отношению к Застройщикам, финансовое положение которых, на фоне общей экономической ситуации оставляет желать лучшего».