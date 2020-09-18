Киев, , 18:46 — REGNUM Министерство финансов Украины согласует с главным кредитором страны — Международным валютным фондом — параметры государственного бюджета на 2021 год.

Об этом во время представления документа в Раде сегодня, 18 сентября, заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что пока от МВФ серьезных претензий к бюджету нет.

«Мы с ними работаем… обсуждаем с ними параметры бюджета в части доходов и расходов. На сегодняшний день нет категорических заявлений о том, что у нас есть какие-то необоснованные цифры», — сказал Марченко.

10 сентября представитель МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между Украиной и МВФ в рамках действующей программы продолжаются, но дата прибытия миссии в Киев неизвестна. О бюджете Райс ничего не сказал, ограничившись заявлением, что для продолжения программы финансовой поддержки МВФ Украине следует, в первую очередь, сохранять независимость всех антикоррупционных органов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня госбюджет-2021 был представлен в Верховной раде и получил крайне критические отзывы даже у лояльных к правительству депутатов монобольшинства.