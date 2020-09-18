Курск, , 18:29 — REGNUM В Курской области численность зарегистрированных безработных составила 19 тыс. 750 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные по состоянию на 16 сентября приводит региональный комитет по труду и занятости населения.

Уровень регистрируемой безработицы составил 3,47%.

За одну неделю число безработных снизилось на 13 человек.

У 1142 работодателей региона открыто 12 тыс. 49 вакансий, в том числе более 500 из них появилось за последнюю неделю. Наиболее востребованными являются специалисты в промышленности и сельском хозяйстве, врачи и строители.

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