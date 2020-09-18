Ставрополь, , 17:40 — REGNUM На развитие Северного Кавказа в 2021—2023 годах выделят из федерального бюджета 43,6 млрд рублей. Такие средства планируется заложить в бюджет на предстоящие три года на переформатированную программу развития округа.

«Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», в 2021 году составят 16 003,5 млн рублей, в 2022 году — 13 822,4 млн рублей, в 2023 году — 13 834,6 млн рублей», — приводит ТАСС цифры из проекта бюджета.

При этом федеральные средства будут расходоваться в СКФО по новым правилам: бюджетные инвестиции получат только те проекты, в которых будет участвовать реальный частный инвестор. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который курирует Северо-Кавказский федеральный округ.

Как отмечается, пока выделенные Северо-Кавказским регионам федеральные средства не приносят ожидаемого эффекта в виде частных вложений. Так, на один бюджетный рубль в СКФО приходится всего около 40 копеек, вложенных частными инвесторами, в то время как на Дальнем Востоке этот показатель составляет 15 рублей.

Если учесть, что с 2014 по 2019 годы на госпрограмму развития СКФО было выделено около 80 млрд рублей, то предполагаемый эффект по дальневосточным меркам должен был составить 1200 млрд рублей. Выходит, что экономика округа недополучила как минимум 800 млрд рублей.