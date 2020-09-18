Москва, , 17:25 — REGNUM Минфин РФ способен эффективно размещать облигации на рынке без помощи Центрального банка. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Мы исходим из того, что Минфин будет осуществлять эти заимствования, и мы понимаем, что он в состоянии осуществить это абсолютно рыночным способом. Спрос на бумаги Минфина есть, у нас очень небольшой уровень государственного долга — мы всегда видели возможность для некоторого его увеличения для того, чтобы помочь экономике», — заявила Набиуллина.