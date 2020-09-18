Москва, , 17:20 — REGNUM Банк России способен поддержать ценовую стабильность на фоне восстановления экономики. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Банк России готовится к манёвру — все новости о ключевой ставке и планах ЦБ»

«Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден. С июня 2019 года ключевая ставка снизилась на 350 базисных пункта. Из них — на 200 базисных пунктов в текущем году до исторически минимального уровня», — заявила Набиуллина.

«Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства. При этом, как показано в основных направлениях денежно-кредитной политики, и в базовом, и в альтернативном сценариях Банк России будет способен решить задачу поддержания ценовой стабильности, удержания инфляции на наши цели — вблизи 4%», — указала она.