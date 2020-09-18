Москва, , 17:10 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») видит перспективы для снижения ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

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«С учетом среднесрочных прогнозов по инфляции и возможного уменьшения неопределенности на мировых рынках регулятор вполне может до конца текущего года вернуться к вопросу о снижении ключевой ставки до 4%», — заявил Аксаков.

По его оценке, у регулятора есть все возможности, чтобы выйти на целевые показатели по инфляции к концу года.