Москва, , 16:35 — REGNUM В РФ становится неинтересно сберегать деньги в банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что в июле 2020 года из РФ за границу перевели 837 млн долларов.

Доллары Miran Rijavec

«Рост указанного показателя, особенно во II квартале 2020 года, можно связать с постепенной раскруткой российской экономики после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и, соответственно, увеличением доходов занятых, как резидентов, так и нерезидентов, — пояснила Воронкова. — Несомненно, на увеличение переводов из России повлияло и то, что сбережения в нашей стране становятся неинтересными. Прежде всего в связи с изменениями условий размещения и хранения в коммерческих банках. Существенно упали процентные ставки по вкладам, после введения налогов на банковские вклады у граждан возникают опасения относительно перспектив вложений».

И это, как полагает экономист, может привести к тому, что объемы выводимых из России средств физическими лицами в будущем будут расти, даже несмотря на относительно низкие проценты по вкладам в Европе, так как имидж европейской банковской системы характеризует высокая надежность.

«Возрастающий объем трансграничных переводов граждан в иностранной валюте обесточивает российский валютный рынок и сказывается на курсовой динамике российского рубля со всеми вытекающими последствиями», — добавил Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что если не будет второй волны коронавируса, и гастарбайтеры снова вернутся в РФ на заработки, то объемы денежных переводов из РФ в страны ближнего и дальнего зарубежья могут вновь стать рекордными.

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