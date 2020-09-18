Москва, , 16:27 — REGNUM Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения базовой процентной ставки. Об этом заявила на пресс-конференции 18 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Здание Центробанка России NVO

Следите за развитием событий в трансляции: «Банк России готовится к манёвру — все новости о ключевой ставке и планах ЦБ»

"В базовом прогнозе мы все ещё видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — сказала она.

Набиуллина отметила, что «основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден», напомнив, что с июня 2019 года ключевая ставка ЦБ снизилась на 350 базисных пунктов, в том числе на 200 базисных пунктов в текущем году.

«Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства», — сказала глава ЦБ.

Напомним, ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России не стал рисковать

Читайте развитие сюжета: В Госдуме видят перспективы снижения ключевой ставки