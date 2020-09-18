Москва, , 16:20 — REGNUM Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2020 году ближе к уровню в 4,5% при прогнозном диапазоне в 4,5−5,5%. Об этом сообщила на пресс-конференции 18 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центральный банк России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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"По предварительной оценке, исходя из того, как быстро сейчас восстанавливается экономика, мы видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе, то есть к 4,5%», — сказала она.

Набиуллина отметила, что Центробанк ещё будет уточнять свой прогноз на следующем заседании совета директоров, которое состоится в октябре.

Напомним, ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о сохранении базовой процентной ставки на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых.