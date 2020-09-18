Москва, 18 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Ослабление американской валюты из-за политической неопределенности и волнений помогает валютам развивающихся экономик, в том числе и рублю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Для этого, как полагает Степанова, следует планомерно в моменты временного укрепления рубля, приобретать небольшие суммы долларов и евро.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, что в последние два года курс рубля держал сильные позиции, и население хранило сбережения в российской национальной валюте, но сейчас при очередном витке девальвации, граждане РФ, как обычно, начали перекладываться из рубля в доллары и евро.
Читайте ранее в этом сюжете: Внутренние инвестиции на фондовый рынок РФ превысили отток внешних