Киев, , 16:30 — REGNUM Правительство Украины действительно сократило расходы на субсидии в проекте государственного бюджета на 2021 год, заявил прессе сегодня, 18 сентября, министр финансов Сергей Марченко.

Украинские деньги Антон Привальский © ИА Красная Весна

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительному проекту госбюджета Украины, на субсидии в 2021 году планируется выделить 36,6 млрд грн, что почти на 3 млрд грн меньше, чем в этом году.

Как пояснил Марченко, расходы на субсидии сокращены из-за повышения минимальной заработной платы.

«Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной заработной платы… Кроме того, в условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими по сравнению с предыдущими годами, будет экономия субсидий», — уточнил министр.

Напомним, что повышение минимальной заработной платы — один из громких пиар-проектов власти накануне местных выборов. В конце августа Рада утвердила первый этап повышения — с 4,7 тыс. грн до 5 тыс. грн, далее ожидается рост до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн.

Также власти страны неоднократно заявляли, что граждане, которые не могут оплачивать услуги ЖКХ, должны обратиться за субсидией, подчеркивая, что выделенных средств хватит на всех нуждающихся, несмотря на кризис.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде заявляли, что долги населения Украины за услуги ЖКХ в период карантина выросли до 45 млрд грн.