Москва, , 16:15 — REGNUM Восстановление в производстве промежуточных и экспортных товаров после месяцев эпидемии идёт недостаточно активно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 18 сентября Cbr.ru

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«Что касается производства промежуточных, экспортных товаров и транспортировки таких товаров, то в этих сферах восстановление идёт не так активно. Значимым ограничением для экономического роста выступает слабый внешний спрос. При этом импульс для восстановления мировой экономики сейчас может ослабевать», — заявила Набиуллина.