Москва, 18 сентября 2020, 16:13 — REGNUM В последние два года курс рубля держал сильные позиции, и население хранило сбережения в российской национальной валюте, но сейчас при очередном витке девальвации, граждане РФ, как обычно, начали перекладываться из рубля в доллары и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Таким образом, как пояснила Степанова, ситуация на валютном рынке остается очень неопределенной из-за противоречия многих курсообразующих факторов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России растет спрос на иностранную валюту из-за продолжающегося оттока иностранных инвесторов с фондового рынка РФ.
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