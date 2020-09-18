Москва, , 16:13 — REGNUM В последние два года курс рубля держал сильные позиции, и население хранило сбережения в российской национальной валюте, но сейчас при очередном витке девальвации, граждане РФ, как обычно, начали перекладываться из рубля в доллары и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Санкционная риторика только способствует дальнейшей девальвации рубля, — отметила она. — Но, несмотря на все негативные факторы, наблюдаются и позитивные моменты. Впервые в этом году внутренние инвестиции на фондовый рынок перекрыли отток внешних инвестиций с российского фондового рынка. Можно говорить с осторожностью о позитивной динамике цен на нефть. Падение ВВП в России не такое сильное, как ожидалось, и гораздо меньше, чем в других странах. Российские вакцины от коронавируса активно проходят финальные испытания».

Таким образом, как пояснила Степанова, ситуация на валютном рынке остается очень неопределенной из-за противоречия многих курсообразующих факторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России растет спрос на иностранную валюту из-за продолжающегося оттока иностранных инвесторов с фондового рынка РФ.

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