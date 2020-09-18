Москва, 18 сентября 2020, 16:08 — REGNUM В России растет спрос на иностранную валюту из-за продолжающегося оттока иностранных инвесторов с фондового рынка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Поэтому, как подытожила экономист, плавная девальвация рубля продолжается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая объяснила, как девальвация рубля поможет сбалансировать российский федеральный бюджет РФ.
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