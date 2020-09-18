Москва, , 16:08 — REGNUM В России растет спрос на иностранную валюту из-за продолжающегося оттока иностранных инвесторов с фондового рынка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллары Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Кроме того, свою роль играет обеспокоенность граждан слухами о деноминации, девальвации, а также осложнением геополитической обстановки, — пояснила она. — Планомерное обесценивание рубля происходит, к сожалению, не первое десятилетие. Сильный рубль не способствует экономическому росту нашей экономики, ориентированной на экспорт. Рубль — валюта сырьевая и продолжает сильно зависеть от нефти. А нефть никогда больше не будет стоить 100 руб., как и курс рубля вряд ли вернется к 60 рублям за доллар».

Поэтому, как подытожила экономист, плавная девальвация рубля продолжается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая объяснила, как девальвация рубля поможет сбалансировать российский федеральный бюджет РФ.

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