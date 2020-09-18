Москва, , 16:08 — REGNUM Восстановление экономики в России происходит неравномерно. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Официанты работающего ресторана в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В одних отраслях экономики разрыв с докоронавирусным уровнем выпуска сокращается быстрее, чем в других. Это видно и из официальной статистики, и из наших оперативных данных мониторинга финансовых потоков и опросов предприятий, которые проводят территориальные учреждения Банка России», — заявила Набиуллина.

Восстановление идёт быстрее в тех отраслях, которые ориентированы на потребительский спрос.

«Их подпитывает и отложенный спрос на товары, которые были недоступны в период карантина, и рост расходов внутри страны в период отпусков, когда возможности для зарубежного туризма остаются ограниченными. Но речь идёт в первую очередь о товарах. Сектор услуг пока далёк от полного восстановления, поскольку сказывают посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения», — подчеркнула она.