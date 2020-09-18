Москва, , 15:58 — REGNUM В России начало меняться сберегательное поведение граждан. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«При принятии решений по ключевой ставке мы также оцениваем, как происходит адаптация сберегательного поведения к более низким процентным ставкам на финансовом рынке», — заявила Набиуллина.

«Мы понимаем, что здесь необходимо время для подстройки к новым условиям и финансовым организациям, и предприятиям, и гражданам. Особенно учитывая, что пандемия, снижение доходов и рост неопределённости могут вносить значимые коррективы в потребительские и сберегательные модели», — продолжила она.

По её словам, в поисках более высоких доходностей повышает интерес к новым инструментам на финансовом рынке.

«Мы видим рост вложений в облигации. В целом — бурный рост участия населения на фондовом рынке. Само по себе это значимо не влияет на эффективность денежно-кредитной политики, так как трансмиссионный механизм в равной мере действует и через рынок ценных бумаг», — отметила председатель Банка России.«Для нас важно, чтобы этот процесс изменения сберегательных моделей происходил без существенного риска для граждан, предприятий и финансовых институтов. И при проведении денежно-кредитной политики мы учитываем, что для такой адаптации нужно время», — подчеркнула Набиуллина.