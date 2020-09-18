Москва, , 15:55 — REGNUM Если не будет второй волны коронавируса, и гастарбайтеры снова вернутся в РФ на заработки, то объемы денежных переводов из РФ в страны ближнего и дальнего зарубежья могут вновь стать рекордными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал новость о том, что объем переводов из РФ за границу в июле 2020 года вырос до 837 млн долларов.

«Это деньги, которые гастарбайтеры передают своим семьям за рубеж. Во время коронавируса они не платили из-за режима самоизоляции, откладывали деньги. Поэтому после окончания карантина произошел резкий скачок объема денежных переводов. В настоящее время большинство гастарбайтеров уехали домой, часть еще невыездные, — отметил Юденков. — В этих республиках безработица и бедственное положение, а экономика России развивается, нужны рабочие руки. Если не будет второй волны коронавируса, и гастарбайтеры снова вернутся в РФ на заработки, то могут быть еще рекорды».

Однако, как подчеркнул экономист, если доллар сильно подорожает, то объем денежных средств может вырасти в рублях, но не в валюте.

«Не думаю, что отток денежных средств в таком объеме вреден для России. Реальный вклад гастарбайтеров в развитие нашей страны больше суммы, которую они переводят за рубеж», — подчеркнул Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что российская экономика становится все менее привлекательной для иностранных рабочих.

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