Москва, , 15:49 — REGNUM Для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2021 году потребуется поддержание мягких денежно-кредитных условий. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Мы учитываем, что для стабилизации инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте, в следующем году необходимо сохранение мягких денежно-кредитных условий», — заявила Набиуллина.

Центральный Банк России 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.