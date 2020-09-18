Москва, , 15:46 — REGNUM В России продолжается подстройка денежно-кредитных условий под состоявшееся в прошлые периоды снижение ключевой ставки. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Продолжается подстройка денежно-кредитных условий к существенному снижению ключевой ставки, которое уже произошло», — заявила Набиуллина.

«Процентные ставки на кредитном рынке снижаются, значительно возросли объёмы кредитования. Благодаря финансовой устойчивости банковского сектора снижение ключевой ставки смогло значимо и быстро транслироваться в смягчение денежно-кредитных условий и оказать поддержку экономике, несмотря на возросшие кредитные риски», — указала она.