Саратов, , 15:59 — REGNUM В Саратове планируют реализовать пилотный проект по введению нового тарифного меню. В столице региона вскоре начнет действовать система проездных билетов с ограничением по числу поездок или количеству дней использования, сообщает пресс-служба городской администрации.

Саратовская дума рассмотрит и утвердит тарифы на проезд в общественном транспорте. Любой пассажир сможет выбрать наиболее подходящий для себя. Так, предлагается суточный тариф, в рамках которого за 72 рубля можно совершить неограниченное число поездок, тариф на 30 дней с неограниченным числом поездок составит 1350 рублей. Также предложен за 100 рублей тариф на пять поездок в течение пяти дней. За 20 поездок в течение 15 дней — 360 рублей.

Тарифы будут привязаны к транспортным картам, которые также планируется выпустить в ближайшее время.

Без изменения цены сохранят месячные проездные билеты без привязки к транспортной карте для студентов высших учебных заведений очной формы обучения и пенсионеров.

ИА REGNUM напоминает, в столицу Саратовской области для обновления парка городского электротранспорта поступят 50 московских троллейбусов в связи с переходом столицы на электробусы. даже подержанные московские троллейбусы новее и сохраннее старого саратовского подвижного состава. Благодаря этому город получил возможность абсолютно бесплатно модернизировать свой общественный транспорт. Сохраненные денежные средства можно направить на развитие муниципального предприятия «Саратовгорэлектротранс».

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