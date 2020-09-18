Москва, , 15:41 — REGNUM В России фиксируется рост инфляционных ожиданий среди населения на 1% относительно мартовского уровня, и это создаёт определённые риски. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что нас, тем не менее, беспокоит в росте инфляционных ожиданий? То, что они могут вновь задержаться на повышенном уровне, и это в дальнейшем затруднит устойчивое закрепление инфляции вблизи 4%, ограничит гибкость денежно-кредитной политики», — заявила Набиуллина.

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